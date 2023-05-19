华为再招募“天才少年” 提供五倍以上薪酬

中国电信设备制造商华为再度面向全球招募“天才少年”。华为表示，公司为这些天才提供世界级挑战课题以及五倍以上薪酬等。

华为招聘星期五（5月19日）官微发布消息称，华为面向全球招募“天才少年”，招聘要求为不限学历和学校，在数学、物理、化学、材料、计算机、智能制造等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物。如果有重量级科研成果、重点实验室、国际顶级竞赛获奖的可以加分。

华为明确，公司为这些天才提供世界级挑战课题，大牛导师，全球化的平台和资源以及五倍以上薪酬。

华为“天才少年”计划是华为创始人任正非在2019年发起的用顶级挑战和顶级薪酬，吸引顶尖人才的项目。

2019年6月，任正非签署了一份内部文件，第一次提出了“天才少年”招聘计划，从全球范围内招募优秀青年。按照当时计划，“天才少年”的薪酬分为三档，最高档为182万（人民币，下同，约34.88万新元）至201万元，第二档为140.5万至156.5万元；第三档为89.6万至100.8万元。

公开信息显示：2020年至2021年，华为共招聘应届毕业生约2万6000人，有300多名是华为定义的“天才少年”。

去年12月27日， 以“天才少年”身份加入华为的稚晖君宣布自己从华为离职创业，一度引发外界热议。