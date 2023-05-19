台未收到世卫大会邀请 中国大陆称须按一中原则处理

针对台湾尚未收到今年度世界卫生大会的邀请，中国大陆外交部称，台湾参与国际组织活动须按一中原则处理。

中国大陆外交部发言人汪文斌星期五（5月19日）在例行新闻发布会上说，台湾已从2009年至2016年连续八年以中华台北名义和观察员身份参加了世界卫生大会，均体现在一个中国原则的“九二共识”基础上，通过两岸协商作出的特殊安排。但民进党政府自2016年上台以来，顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾参加世卫大会的政治基础不复存在，才决定不同意台湾参加今年世卫大会。

汪文斌称，台湾称不让台参加世卫大会将导致国际防疫体系出现缺口，是图谋参与世卫大会的谎言和借口。过去一年，台湾医疗技术专家参加世卫组织技术活动就达到24批26人次，能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾发生的突发公共卫生事件信息，能够及时向世卫组织通报。截至2023年5月，北京中央政府已向台湾通报冠病疫情超过500次，包括在大陆确诊的台湾居民信息，这些安排确保了无论是台湾还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾均可及时有效应对。

汪文斌表示，民进党拿参与世卫大会做文章，不是出于防疫的需要，而是要达到扩大“台独”国际空间的目的。中国大陆作出不同意台湾参加今年世卫大会的决定，得到国际社会广泛支持和理解。他还强调，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋，必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，注定以失败告终。

美国国务卿布林肯本月9日在国务院官网发表声明，敦促世界卫生组织邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会。但是美方此举遭到北京政府的抨击。

美国在台协会（AIT）台北办事处与澳大利亚、英国、加拿大、德国、日本、立陶宛和捷克共和国驻台湾代表处也发表一份联合声明，支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会。

这份联合声明说，“将台湾孤立于世界卫生大会这一全球最重要卫生论坛之外是不合理的，而且破坏了具有包容性的全球公共卫生的合作与安全。”