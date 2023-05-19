吴谢宇案二审开庭 法院择期宣判

曾轰动一时的中国男子吴谢宇弑母案星期五（5月19日）二审开庭。庭审结束后，当地法庭决定择期宣判。

福建省福州市中级法院2021年8月26日作出一审判决，以吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币10万3000元（人民币，1万9763新元）。

被告吴谢宇不服一审判决，提出上诉。

福建高院在微信公众号上通报，星期五的二审庭审中，围绕上诉人吴谢宇提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，法庭组织检辩双方对争议焦点展开法庭调查、法庭辩论。上诉人进行了最后陈述。

庭审结束后，审理这起案件的福建省高级人民法院宣布休庭，择期宣判。

据一审调查，吴谢宇在其父病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害母亲的念头，并网购作案工具。

2015年7月，吴谢宇趁谢天琴回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，致谢天琴死亡，并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。吴谢宇潜逃三年多后被抓，2021年8月，福州中院一审对他判处死刑。

澎湃新闻在二审开庭前采访了曾与吴谢宇在同一监室的两名“狱友”。据他们回忆，吴谢宇看起来整体情绪比较稳定，没有和其他人发生过争吵；曾上过北大的他在被人请教时会提供帮助，还会鼓励低落的同监室人员；他买了很多本子和笔，大部分时间里都在写东西。