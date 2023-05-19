搜狐CEO张朝阳：大模型中国炒得有点过热

搜狐董事局主席兼CEO张朝阳星期四（5月18日）在接受媒体采访时说：“大模型目前（中国）国内炒得有点过热”，他认为不能只是看到一些文章说有这个风口就投入，经常会陷进去，投了很多钱最后打水漂了。

根据澎湃新闻报道，张朝阳在搜狐科技峰会上受访时说，搜狐现在没有去做大模型，目前还在观望，应该会从应用角度来看一看，相对还是比较谨慎一点，但在整个GPT的应用方面搜狐已经开始在产品里逐渐渗透了。

“是否要做大模型还是要根据公司的主营业务来考量，公司要有算法和自然语言处理背景，有资金实力。”张朝阳称，“因为大家都在做，更要理智选择。如果那么多人都去做了，一定有人做得不错，我们就直接买过来应用。”

张朝阳对于创新的态度也较为谨慎。他认为创新是每日每时都在进行的，要谨慎地对待新的技术，又要大胆地往前走，所以需要具体进行判断，不能一概而论。“不能只是看看读一些文章说有这个风口我们就投入，经常会陷进去，投了很多钱最后打水漂了。创新的概念不是一次对产品极致的追求和积累。”

张朝阳认为，对于年轻人来说，互联网创新创业的机会有很多。人们用互联网消费自己剩余的时间，个人可以当网红、当博主，可以教别人技能，还可以卖产品。“如果你是个年轻人创业，一定要走互联网的道路，这是你的核心竞争力。”

张朝阳今年2月曾在一档访谈节目表达过对于ChatGPT的谨慎态度。他说：“ChatGPT的产生是量变到质变的过程，积累了很多年，涉及到算力的增长，要有多少服务器，以及知识库、标注等很多问题。没有这些能力的公司不要跟风入局，会消耗掉许多资源，最终可能还是一场空。”同时，他也表示，有搜索能力的公司还是有一定的准备。

搜狐5月15日公布2023年一季报显示，公司一季度实现营业收入1.62亿美元（约2.18亿新元），同比下降16.35%，环比增长1%。其中，品牌广告收入2300万美元，在线游戏收入1.29亿美元。非美国通用会计准则下净亏损1300万美元，优于此前公司指引区间（1500万美元至2500万美元）的下限。