凌友诗任大陆人大代表 台湾内政部再度开罚

担任中国大陆全国人大代表的凌友诗，涉违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，被台湾内政部罚款50万元（新台币，下同，约2.2万新元）。

台湾大陆委员会星期五（5月19日）发布新闻稿称，凌友诗担任大陆全国人民代表大会第14届代表，涉违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（下称两岸条例）规定，经内政部查处，于今年5月11日裁处罚款50万元。

台湾陆委会指出，中共各级人民代表大会组织属两岸条例第33条第二项公告禁止的政治性机关（构）、团体，台湾人民依法不得担任职务或为其成员。

陆委会还称，中共长年营造对台宣传样板，但无法获得多数台湾人民的认同，只会增加台湾民众的反感。

陆委会提醒，大陆长期以零和思维对台打压、不放弃武力犯台，台人赴陆就业生活及从事两岸交流活动应注意遵守法令规定，以免误蹈统战陷阱，担任可能危害国安或利益职务，不慎触法而损及自身权益。

这是凌友诗第二次被罚。凌友诗生于台湾高雄，16岁移居香港，2018年出任大陆全国政协委员，2019年3月在全国政协会议上发表演说，自称“平凡台湾女孩”，并称“世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府”，随后被台湾内政部开罚50万元。

凌友诗在今年3月的大陆两会上呼吁设计更加适合台湾的“两制方案”，让台湾尽可能采取与大陆相同的政治及教育体制，以及将台湾军队纳编解放军等，以确保台湾回归后能维持政治清明。