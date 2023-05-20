王陆进任驻中国金融监督管理总局纪检监察组长

二十届中共中央纪委委员王陆进，已担任中央纪委国家监委驻中国国家金融监督管理总局纪检监察组组长。

中国国家金融监督管理总局官网“总局领导”一栏更新显示，王陆进已担任中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组组长、国家金融监督管理总局党委委员。

此前，王陆进担任中纪委驻银保监会纪检监察组组长、银保监会党委委员。

公开资料显示，王陆进1968年10月出生，江苏丹阳人，早年曾在中南财经大学任教，后进入中国国家税务总局工作，历任国家税务总局办公厅副主任（副司长级）、办公厅主任（司长级）、总会计师。他于2018年5月任国家税务总局党组成员、总会计师，2018年6月任国家税务总局党组成员、副局长，后又出任国家税务总局党委委员、副局长。

2020年8月，王陆进获任审计署副审计长，2022年10月调任中纪委驻银保监会纪检监察组组长。

中国今年3月公布国务院机构改组方案，其中最重磅宣布之一，就是在银保监会基础上组建金监总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。

中国金监总局于5月18日正式揭牌，标志着中国金融监管体系迈入“一行一局一会”新格局。

四川省原常务副省长李云泽在5月10日获委为金监总局党委书记，5月19日被任命为金监总局局长。曹宇、周亮、肖远企、丛林（女）获任命为金监总局副局长。