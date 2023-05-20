中国驻加拿大大使促特鲁多避免进一步“挑衅”

在加拿大考虑是否对中国政府干预其选举问题展开公开调查之际，中国驻加拿大大使丛培武敦促加拿大总理特鲁多避免进一步的“挑衅”。

根据路透社报道，丛培武星期五（5月19日）说，加拿大应该考虑回到更加独立的外交政策，而不是跟随其邻国和最大贸易伙伴美国的脚步。

丛培武受访时说：“我们希望看到两国关系回到正轨，但这取决于加方确保他们会纠正错误，并且不进行任何进一步的挑衅或对抗”。

中加两国自2018年以来频频出现外交风波。华为首席财务官孟晚舟2018年12月1日在温哥华转机时，被加拿大警方依据美国司法部要求逮捕。同年12月10日，中国国安部门以涉嫌从事危害中国国家安全活动罪名，拘捕了加拿大公民康明凯和斯帕弗。两国关系陷入低谷。2021年底孟晚舟返回中国，康明凯和斯帕弗也被释放出狱。

丛培武说，他当时希望加拿大政府能从这场争端中“吸取教训”，“不幸的是，这次他们还是做了一些挑衅我们、破坏两国关系的事情”。

加拿大《环球邮报》5月2日引述加拿大情报机构2021年的机密报告报道，加拿大华裔保守党议员庄文浩在国会发起抗议、批评北京在新疆的“种族灭绝”行为后，他和家人成为中国政府的目标。报道指驻多伦多的中国领事官员赵巍试图恐吓庄文浩。

加拿大政府本月8日宣布将中国驻多伦多总领馆的外交官赵巍列为“不受欢迎的人”，并要求赵巍离开加拿大，因为他被指尝试恐吓一名加拿大议员及其家人。中国外交部同天也宣布将加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧列为“不受欢迎的人”，并要求甄逸慧在5月13日前离开中国。