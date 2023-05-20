据报G7指中国“经济胁迫” 中驻英使馆：这顶帽子美国最配

针对七国集团（G7）峰会据报将宣布共同应对中国“经济胁迫”，中国驻英使馆回应说，G7一些成员无视市场经济和公平竞争原则，无理打压中国企业，中方强烈不满和坚决反对，并说“经济胁迫”这顶帽子美国最配戴。

中国驻英使馆星期五（5月19日）晚发布在官网的声明指出，对有关报道表示严重关切。近年来，G7无视客观事实，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上粗暴干涉中国内政，在东海、南中国海问题上挑拨地区国家关系、制造阵营对抗。中方对此强烈不满和坚决反对。

声明指出，“经济胁迫”这顶帽子毫无疑问是美国最配戴。美国一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对别国企业采取歧视性和不公平做法，严重违反市场经济和公平竞争原则。中国自身就是美国经济胁迫的受害者，一贯坚决反对其他国家搞经济胁迫，反对“脱钩断链”。美国应立即停止以国家安全为名行打压、遏制他国之实，停止滥施单边霸凌行径，停止胁迫盟友搞排他性小圈子，停止扰乱全球产业链供应链安全稳定，停止将世界分裂成两大市场、两套体系。

声明说，中国敦促G7摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止粗暴干涉别国内政，停止搞阵营对抗的“小圈子”，停止人为制造国际社会的对立和分裂。作为G7轮值主席国，日方应拿出负责任态度回应、解决国际社会关切，为世界和平、稳定与发展做些实实在在的好事。

声明同时还针对涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题进行了回应。声明强调，一个中国原则是中国同各国建立和发展关系的政治基础，当前台海和平的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力对其纵容支持。要真正维护台海和平，就必须明确反对和制止任何“台独”行径，不得利用G7峰会等场合为“台独”分裂势力撑腰打气。

声明说，香港回归以来，中国政府始终全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，香港居民依法享有各项权利和自由，香港正走向由治及兴的新阶段。

中国外交部发言人汪文斌同天也对“经济胁迫”的说法回应说，美国惯于指责别国以大国地位、胁迫性政策、经济胁迫方式要挟他国服从、搞胁迫外交，这是在用自身的黑历史镜像他国。事实上，美国才是胁迫外交的始作俑者，胁迫外交的发明权、专利权、知识产权，都非美国莫属，今天，胁迫外交更是美国外交政策工具箱中的标配。

汪文斌还指，美国出台《芯片和科学法》，对自己的盟友也下手狠辣，日本东芝、德国西门子、法国阿尔斯通等企业都曾是美国胁迫外交的受害者。如果G7峰会要讨论经济胁迫问题，不妨先讨论一下美国是怎样胁迫其他六个成员国的。