中国官媒吁尽最大努力破解青年就业难

中国官媒《经济日报》星期六（5月20日）发表题为《尽最大努力破解青年就业难》的署名评论文章。文章指出，稳就业特别是促进青年就业，需要政府、企业和劳动者共同努力。增加就业的根本在于发展经济。通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营带动更多就业。

文章说，青年就业关系个人成长成才，更关乎国家发展未来。随着毕业生求职进入窗口期，全力攻坚促进青年就业十分关键。这需要政府、企业和劳动者共同努力，通过强政策、拓岗位、优服务、兜底线，帮助青年实现更加充分更高质量就业。

中国青年失业率持续走高。中国国家统计局数据显示，上月16岁至24岁劳动力城镇调查失业率达20.4%，创历史最高水平。

文章强调，就业是民生之本，青年就业问题更是重中之重，稳定和扩大青年人就业需要持续加力。

文章说，近年来中国16岁至24岁城镇青年调查失业率一直偏高，其中既有总量因素制约，又有结构性因素影响。一方面，高校毕业生数量连年增加，今年规模达到1158万人，促进就业的任务更加繁重。另一方面，青年群体结构性就业矛盾日益突出，供需脱节、人岗不适、“慢就业”现象时有发生，“就业难”和“招工难”长期并存。产业转型升级也给低教育程度的青年就业带来更大挑战。

文章提出，要坚持市场导向和政府促进并重，政策激励和服务助力并举，整体推进和重点帮扶并行，尽最大努力帮助青年实现更加充分更高质量就业。

文章还提到，企业是毕业生就业的主渠道，保住经营主体就能守住中国就业的基本盘。近几年受疫情影响，不少企业生产经营遇到困难，吸纳就业能力有所下降，要持续推动经营主体恢复发展，帮助企业降低用工成本，解决融资需求，助力企业稳岗扩岗。大力开拓市场化就业渠道，着力发展就业容量大的服务业、民营经济和小微企业，在培育壮大先进制造业、现代农业和现代服务业的过程中，开发更多适合青年群体的就业岗位。用足用好各类政策性岗位，稳定扩大国有企业招聘，稳定事业单位、基层项目招聘招募，引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，支持毕业生自主创业、灵活就业。

文章最后说，增加就业的根本在于发展经济。通过扩大有效需求、提振市场信心、稳定企业经营带动更多就业，推动就业增长与经济发展互促共进。随着经济持续恢复特别是服务业持续好转，稳就业政策不断显效，青年人就业形势也将逐步改善。