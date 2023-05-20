蔡英文：和平是两岸唯一选项 维持现状是最大公约数

台湾总统蔡英文星期六（5月20日）在520就职七周年记者会上说，和平是两岸的唯一选项，维持现状作为各方最大公约数，就是确保和平之钥。

根据台湾东森新闻台报道，蔡英文说，这是她担任总统第八年的第一天，台湾面貌跟七年前有很大不同，其中一个不同就是国防自主已经不是梦想，此外面对金融变局，跟百年大疫，台湾逆势突围，缔造领先技术优势，树立无可取代关键地位。

在两岸关系方面，蔡英文说，面对中国大陆文攻武吓，台湾人民不躁进，展现出前所未有的坚持，让世界看到韧性。她强调，和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方最大公约数，就是确保和平的关键之钥，朝野必须团结合作，对内可以因为民主选举竞争，但对外要共同守护“中华民国台湾”，和平不是卑躬屈膝，维护和平要强大自己。

蔡英文说，虽然剩下一年任期，但不会因此松懈，她的信念是一年可以做到的事，就一年加四年为未来打基础。

蔡英文认为，有两件事情是重中之重。第一，是维持台湾在全球供应链的关键地位，第二，是维持台海和平稳定的现状。现在俄乌战争仍在持续，威权主义的扩张、侵略并吞的阴影，正在侵蚀全球文明和民主体制，更带来全球通膨的压力和经济衰退的危机，冲击疫后国际经贸格局，以及重组中的供应链体系。

蔡英文保证，台湾在全球供应链会持续扮演更关键角色。她说，台湾虽然身处风险之中，但不是风险的制造者，而是负责任的风险管控者，台湾会跟全球民主国家共同合作，化解风险。台湾有让国际信任的民主治理，结合领先全球的技术竞争力、完整健全的产业生态系，已经向全世界证明，台湾是全球供应体系中最可靠、最有效率、最安全的合作伙伴。

她说，台湾也逐步摆脱七年前，透过大陆走向世界的路径，让“台湾制造”用自己的面貌，大步走向国际。

蔡英文还说，从她执政以来，政府信守承诺维持现状，致力台海和平稳定；坚守“四个坚持”，保障2300万台湾人民共同的利益和福祉，“我们不挑衅、不冒进，也绝不会在压力底下屈服”。

蔡英文用“有成功，也有挫折”总结过去七年执政，她说，改革会有阵痛，执政也总有很多地方可以做得更好，但执政团队认真做事，也懂得反省，“总是快速调整、找出方法、扛住压力、解决问题，来因应国际情势的变局，回应民意的期待”。

蔡英文最后说，台湾已经是当前世界的关键字。台海的议题早已从两岸、区域的层次，成为攸关全球安全及国际繁荣的焦点，全世界都是利害关系者。因此，除了既有的基础之外，台湾也必须以全球的视野，来处理两岸关系。她最后强调，要维护和平必须先强大自己，台湾越团结，就越安全；台湾越安全，世界就越安全。