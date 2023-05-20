蔡英文列下任总统五大特质 称赖清德具备条件

台湾总统蔡英文星期六（5月20日）列出台湾下一任领导人应具备的五大特质，包括维持对外政策的稳定、在外交场域有沟通能力、可以跟国际共享价值、强烈自我防卫意志以及有能力组织跟领导专业的国安团队等，蔡英文认为，代表民进党参选的副总统赖清德具备相当程度的条件。

根据台湾东森新闻台报道，蔡英文在520就职七周年记者会上说，当前台湾面临的挑战都是国际级的，下一任总统要有一定能力处理国际事务，就她来看，台湾领导人在处理国际事务时候要有几项必要的特质。

蔡英文列出，第一，要有能力在内部意见分歧和国际变局中，维持对外政策的稳定，有政策稳定性才会有国际信赖；第二，要有一定沟通能力，包括外交场域的沟通，甚至跟人民沟通都很重要；第三，可以跟国际共享价值，并积极参与价值的实践；第四，必须有强烈自我防卫的意志，让台湾有足够防卫自己的能力；第五，要有能力组织跟领导专业国安团队，需要很多有经验和战略思考的人共同加入。

对于赖清德是否符合这样的特质，蔡英文回应说，赖清德历练地方到中央好几个重要职务，过去几年在国安团队，都有相当经验，刚刚讲的领导人特质，她认为赖清德具备相当程度的条件。

被问到她将如何把选举和执政经验传承给赖清德时，蔡英文说，她选过三次总统，过程中有很多人共同协力支持，她心里充满感激，选举过程中累积了相当的团队跟经验，很大程度转换成执政基础，执政过程中也一直累积，并找更多人共同努力，把国政做得更好。

但她坦言，她作为（曾经的）候选人跟现任总统，想告诉大家一件事，“做总统不能被教，而是要展现自我能力以及跟社会大众的共鸣。”