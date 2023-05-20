中国驻澳大使：美英澳核潜艇合作是极其糟糕主意

中国驻澳大利亚大使肖千说，美英澳核潜艇合作是极其糟糕的主意，有害无益，尤其是把中国作为针对的目标更是糟糕至极。

根据中国驻澳大利亚大使馆网站星期五（5月19日）晚发布的新闻稿，肖千星期四（5月18日）在中澳媒体吹风会上回答关于“美英澳核潜艇合作是否会影响当前中澳关系改善势头”的提问时说，中国对澳过去不是威胁，现在、将来更不会是威胁。澳大利亚将中国视为潜在威胁毫无根据，亦无必要。

肖千指出，澳谋求获得核潜艇不会起到保护国家安全的作用，是无谓消耗辛勤工作的澳大利亚纳税人的钱财。

肖千说，美英澳核潜艇合作涉及美英作为核武器国家向澳大利亚这个无核武器国家转让武器级高浓铀，存在巨大核扩散风险，将为其他国家制造恶劣先例，不利于地区和平与稳定。希望澳方真正从本国和本国人民的根本利益出发，多做有利于地区和平稳定的事。

此外，针对关于美日印澳“四边机制”领导人峰会的相关提问，肖千回应说，中国致力于同世界各国发展正常国家间关系。中国和美国同为世界大国，中方始终奉行积极的对美政策。太平洋乃至世界之大，足以容纳中美两国和平共存。两国应加强合作而非对抗。中国和日本是近邻，和平友好相处符合双方利益。但令人遗憾的是，日本作为七国集团轮值主席国并未发挥积极作用。中美澳都是二战后现有国际秩序的参与和维护者。日本作为二战战败国，大谈维护二战后的国际规则，无疑是一种讽刺。中印存在历史遗留边界问题，双方完全可以通过双边渠道予以解决。

肖千强调，中国对澳从来不是威胁。二战期间，是日本而非中国轰炸澳达尔文港；是日本而非中国杀害澳民众；是日本而非中国虐待澳战俘。中澳没有根本利害冲突，双方共同利益大于分歧。中方希望澳方能正视历史，客观看待中国和中国发展，与中方一道共同努力，改善、维护和发展好两国关系。