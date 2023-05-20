特拉斯结束访台：西方世界须尽所能支持台湾

结束访台的前英国首相特拉斯星期六（5月20日）离台前说，维护台湾自由民主很重要，台湾站在民主奋战前线，西方世界须尽所能支持台湾，“你们的未来就是我们的未来”。

根据台湾联合报报道，特拉斯上午9时自桃园国际机场搭机回英国伦敦，台湾外交部长吴钊燮也在机场送行。特拉斯访台期间除拜会总统蔡英文等，也表达了对台湾支持。

特拉斯说，自由阵营和西方世界要尽全力支持台湾，及维持台湾重要的自由民主。她在台湾看到令人叹为观止的产业、商机及充满自由的社会，人民能表达自己、按自己想要的方式生活，“维护这样的自由很重要”。

她还说，面对中国大陆威权，台湾站在民主奋战前线，须尽所能支持台湾，“你们的未来就是我们的未来”。

特拉斯是应台湾具有官方色彩的民间智库“远景基金会”邀请，从星期二（16日）起访台五天，是继“铁娘子”撒切尔夫人以卸任首相身份、在1992年和1996年两度访台后，暌违27年再有英国前首相访台。

特拉斯星期三（17日）发表公开演讲时，建议“自由世界盟友”合力对中国大陆进行经济施压，并加强军事合作来提升台湾的自卫能力。

中国大陆外交部就特拉斯访台作出回应时说，英国的个别过气政客拿台湾问题刷存在感，不过是为了捞取个人政治私利。