侯友宜：不是只有民进党才能爱台湾

国民党总统参选人、新北市长侯友宜在誓师大会上呛声民进党总统参选人赖清德，指赖清德说“这场选举是民主与专制的选举”的说法错误，强调民主自由是大家的DNA，请民进党不要再分化撕裂台湾。

综合台湾TVBS新闻网及中央社报道，国民党星期六（5月20日）举办“政党轮替、台湾更好”誓师大会，同时也是获得征召参选2024总统大选的侯友宜首场大造势活动，蓝营13名县市长、现任立委、立委参选人也都到场，展现国民党大团结。

侯友宜致词时说，赖清德说这场选举是民主与专制的选举，但赖清德错了，因为“中华民国”的自由民主已经深化40年，民主自由早就是在大家的DNA当中，赖清德别再撕裂台湾。

他也说，执政者应寻求团结，而非撕裂，不分蓝、绿、白，执政者应看到的是“青天白日的中华民国”，“中华民国是我们的国家、台湾是我们的厝”，但民进党却不断告诉大家，只有民进党爱台湾，国民党不爱台湾，借此夺取政治利益，让人民生活在恐惧中。

侯友宜强调，民主政治是责任政治，总统应对全民负责，如果他当选总统，将依照宪法规范到立法院进行国情报告，并接受全民监督。

侯友宜说，对战争的恐惧，永远赶不走对和平的希望，“维持区域稳定追求和平是我们生命中共同的价值，我们已经做好准备”，回应民心思变、政党轮替的声音，未来他会在所有行程中，拿出符合台湾的作法，顺应世界潮流，赢回人民对政府的信心。

他最后以蒋经国曾说过的“逆境坚定力、风雨生信心”结尾，强调要找回“中华民国”的美，找回台湾人的好，让政党轮替。