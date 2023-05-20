厦航一飞行学员在女厕偷拍被行拘

网传中国厦航一名飞行员在女厕偷拍公司员工，厦门市公安局思明分局通报称，航空公司工作人员庞某潜入空勤基地女厕偷拍女员工，因侵犯隐私违法行为，已被行政拘留。厦航方面已决定开除庞某，并解除劳动合同。

网传视频称，厦门航空一飞行员在女厕偷拍被抓现行。视频显示，一名疑似空姐大喊“有人偷拍”、“把他手机拿过来”，多名男性试图抓住该男子。

厦门市公安局思明分局星期六（5月20日）在警情通报中说，思明公安分局何厝派出所5月18日下午5时许接报警称：有人在某航空公司空勤基地厕所偷拍。接到报警后，民警迅速到场开展调查工作。

经查，某航空公司工作人员庞某（男，26岁）于当日下午5时许，潜入该空勤基地女厕所，用手机对公司女员工进行偷拍，被当事人当场发现。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关条例，庞某因侵犯隐私违法行为，已被思明分局依法行政拘留。

厦门航空星期六下午在官方微博通报说，男飞行学员庞某5月18日下午在培训教室旁的女卫生间内，偷拍一名刚入职的女乘务学员，被当场发现。

通报称，厦航第一时间配合警方全面调查，根据警方调查情况及公司规章制度，已决定开除庞某，并解除劳动合同。厦航强调，对任何违法违规、有违公序良俗的行为，不论出于何种动机，始终坚持“零容忍”，绝不姑息。