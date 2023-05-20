朱立伦喊话民进党：你们好日子快要结束

国民党为该党籍总统参选人侯友宜举行誓师大会，党主席朱立伦致词时说，民主的真谛就是“做坏换人、政党轮替”， 他向民进党喊话，“你们的好日子快要结束了，台湾人民的苦日子快要结束了”。

根据联合报报道，国民党执政县市首长星期六（5月20日）全员到齐，党籍立委、立委参选人也受邀出席，全场蓝营欢呼及掌声不断，凝聚团结气势。

朱立伦致词时说，民主的真谛就是“做坏换人、政党轮替”，在民进党执政下，缺水、缺电、缺人才，房价、物价高涨，台湾面临困境，国民党是创建“中华民国”的政党，也是最爱台湾的政党，党主席就是要“走对的路、提对的人”，团结胜选。

朱立伦也称赞侯友宜，称提对的人就是真正能爱台湾人民，跟大家站在一起，中道理性、稳健务实，有领导力有执行力的人，就是侯友宜，侯友宜是拼性命、最爱台湾，保护“中华民国”的总统，也能团结胜选。

朱立伦以去年地方九合一大选为例，指出要赢得人民肯定，党主席必须无私无我，不能有一丝一毫自私，也必须忍辱负重，对于任何攻击与炮火，都以自己当箭靶，“我可以承受，光芒、掌声给候选人”。

朱立伦也说，接下来的日子，他也要拜讬大家放下自我，让小我小一点，大我大一点，让候选人为下一代未来团结努力，避免被敌人分化、避免被敌人造成困扰。

朱立伦还喊话民进党，“你们的好日子快要结束了，台湾人民的苦日子快要结束了”，侯友宜是“最强母鸡”，520就会政党轮替，开始拼好日子。

报道还提到，星期六的蓝营誓师团结大会，和侯友宜竞争提名失利的鸿海创办人郭台铭人在日本未能出席，但传闻中挺郭的蓝委傅崐萁、吴斯怀以及花莲县长徐榛蔚都出席大会。

吴斯怀会前受访时也表示，当然会挺侯友宜，国民党是言论自由政党，提名前都可以表达，但提名后就是团结支持党中央征召的候选人。