港法院委任四名资深大律师 首席法官：期待为有损法治事件发声

香港终审法院星期六（5月20日）举行一年一度法律界盛事，终审法院首席法官张举能委任谢志浩（Bruce Tse Chee Ho）、陈浩淇（Anthony Chan Ho Ki）、吕世杰（Mike Lui Sai Kit）、钱孝良（Christopher Chain Siao Liang）四人成为资深大律师。张举能说，“一国两制”下的资深大律师制度，对维护香港法治和司法公义意义重大，期待四人日后为任何有损香港法治的事件发声，维护香港的法律制度。

根据《星岛日报》报道，委任仪式于上午10时在终审法院进行，仪式由张举能主持。张举能致辞时说，四名新委的资深大律师各自擅长于不同领域，今后定能壮大资深大律师行列的力量。资深大律师享有优先排名，等级比一般大律师高，但香港资深大律师角色的重大意义却远超于此。自1997年以来，资深大律师的成员一直履行各种重要公职，并出任不同法定机构的主席和委员。资深大律师不仅因其提供的法律服务而为人们所殷求，还有是社会对资深大律师的地位也甚为看重。

张举能认为资深大律师都有责任捍卫法治，并让法治不被削弱，有责任发言维护香港的法律制度，包括司法独立，并挺身抵御任何试图干预法官妥善执行司法工作的行为。

报道介绍，专长处理刑事案件的谢志浩现年52岁，在多伦多大学取得文学士学位及在曼彻斯特都会大学取得法学士学位。他于1997年在香港取得大律师资格。专长于公法及商业法的陈浩淇现年42岁，在香港大学取得法学士学位及在伦敦大学取得法学硕士学位。他于2005年在香港取得大律师资格。他有广泛的民事诉讼及咨询的执业经验。其母亲、前世界卫生组织总干事陈冯富珍也到场祝贺。

现年42岁的吕世杰，执业范围为一般民事法及商业法，包括司法覆核、歧视及雇佣诉讼，他在香港大学取得法学士学位及在剑桥大学取得法学硕士学位。他于2006年在香港取得大律师资格。专长处理商业和公司诉讼的钱孝良现年37岁，在香港大学取得法学士学位及在牛津大学取得民事法学士学位。他于2008年在香港取得大律师资格。