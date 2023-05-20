印控克什米尔G20会议 中国表示反对且不会出席

中国外交部称，中国不会出席下周在印度控制克什米尔举办的G20旅游主题会议和活动，因为该地涉及领土主权争议。

中国外交部发言人汪文斌星期五（5月19日）在例行新闻发布会上做出上述表述，并表示，“中方坚决反对在领土争议地区举办任何形式的G20会议”。

今年担任20国集团主席国的印度，在今年9月举行的领导人峰会之前，在全国各地组织了一系列会议。印度将于5月22日至24日在斯利那加举行旅游工作组会议，斯利那加是查谟-克什米尔的夏季首府。不过，会议举行地点查谟-克什米尔存在主权争议，中国和巴基斯坦都反对在该地举行会议。

印度政府在2019年将穆斯林占多数的查谟-克什米尔邦划分为两个联邦直辖区，分别是查谟-克什米尔以及拉达克，其中拉达克由中国控制，查谟-克什米尔由印度控制。查谟-克什米尔原先拥有的自治权也被撤销。

印度和巴基斯坦都主张拥有克什米尔的领土主权，双方还曾为此爆发战争。本月早些时候，巴基斯坦还表示，在印度政府审查撤销克什米尔自治权的决定之前，它不会与印度进行双边接触。

中国对在克什米尔举行会议表示反对后，在日本参加G7峰会的印度总理莫迪说，中印边境能否和平与安宁，将决定中印双方的正常关系。

莫迪还说，中印两国的关系，应该建立在相互尊重和互利共赢的基础之上，在边境问题上，印度将准备并致力于保护本国的主权和尊严，印方可以在自己领土上自由举办会议。

中国和印度2020年在边境拉达克地区爆发军事冲突，造成24士兵死亡后，两国关系降至冰点。