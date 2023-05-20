国民党与侯友宜团队拟下周讨论选战策略与分工

国民党与被征召参选台湾总统选举的新北市长侯友宜计划下周召开首次会议，讨论未来的议题战略与分工。

据台湾中央社星期六（5月20日）报道，国民党星期三（17日）宣布征召侯友宜参选总统，由于侯友宜身兼新北市长，未来选战开打后，侯友宜难以避免陷入蜡烛两头烧的局面。因此党内普遍认为，国民党的辅选角色将更加吃重，要如何与侯友宜的竞选团队搭配，需要加速整合与拟定策略。

据了解，虽然侯阵营与国民党虽还没开始讨论未来选战的分工与任务，但幕僚单位已开始就不同的业务展开对接。党内人士星期六说，双方预计在下周召开第一次幕僚会议，讨论议题战略与分工，为后续的选战团队与任务做准备。

蓝营辅选人士称，虽然尚未看出双方的分工，但从党中央角度来看，国民党文传会很大几率主打空战论述，国民党组织发展委员会则负责陆战，发挥组织能力，为侯友宜在各县市动员支持者造势，拉抬选情。

虽然侯阵营与国民党还须讨论竞选架构，但双方其实在政策面上已完成对接，例如国民党智库已与侯友宜的代表、新北市副市长谢政达建立对接管道，智库也正着手研拟政策白皮书，供侯友宜使用。

党务人士也透露，确定侯友宜为国民党的总统人选后，会将侯团队的重要幕僚，拉入由国民党智库、党中央、立法院党团组成的三方平台中，讨论选战策略，以及个别议题的对外论述，争取选民认同。此外，据了解，侯阵营也已开始寻找、延揽相关国政专业如组织、政策、议题攻防等人才进入团队。