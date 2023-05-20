中驻韩大使与韩经济副总理会面：盼维护产业链畅通

中国驻韩国大使邢海明星期五（5月19日）与韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐见面，称希望韩国积极维护产业链供应链稳定畅通。

据中国驻韩国大使馆消息，邢海明星期五在韩国中央政府首尔办公楼与秋庆镐会面。邢海明说，中韩是搬不走的近邻，更是利益交融、互利共赢的合作伙伴。2022年中韩相互投资快速增长，双边贸易再创新高，韩国已成为中国第二大贸易伙伴国，彰显中韩经贸合作的强大韧性和巨大潜力。

他说，当前中国经济复苏势头强劲，消费投资回升加快，将为包括韩国在内的世界各国提供更为广阔的发展机遇。

邢海明续称，中国也注意到，近来个别国家人为构建“小院高墙”，推行“脱钩短链”。希望韩方能坚持客观公正立场和市场经济原则，积极维护中韩产业链供应链稳定畅通。中国愿同韩国一道，携手推动中韩经贸关系再上新台阶。

据韩联社引述韩国政府消息报道，韩国和中国政府今年内将在首尔举行两国经济部长会议。

秋庆镐在会见中呼吁中国为年内成功举办两国经济部长会议提供务实支持。秋庆镐表示，希望韩中能基于互尊互惠精神，持续推进经济合作，谋求共同利益。

中韩经济部长会议是两国经济领域高官举行的会谈，参会人士有韩国企划财政部长官和中国国家发展与改革委员会主任等。受冠病疫情影响，该会议于2020年10月以后停摆，后于去年8月以视频连线方式重启。