中国体育总局局长：以教育整顿为起点开展足球新长征

中国国家体育总局局长高志丹在全国足球领域教育整顿工作动员部署会上强调，要以教育整顿为起点，重整旗鼓开展中国足球新长征。

据新华社报道，中国国家体育总局党组成员、副局长李颖川星期五（5月19日）在动员部署会上宣读《体育总局关于全国足球领域教育整顿工作方案》。

足球领域教育整顿工作将通过思想教育、检视整治、巩固提升三个基本单元，解决全国足球从业人员在思想、作风、纪律、管理、监督、执行等方面存在的突出问题，推动足球领域中共的领导明显加强、政治站位明显提升、斗争精神明显改观、内部管理明显改善、制度意识明显提高、廉洁意识明显增强，提升国家队作风建设水平、后备人才培养效果、职业联赛治理能力。

高志丹在会上说，全国足球领域要通过教育整顿深刻汲取教训，以案为鉴、以案促改，全面落实主体责任，认真落实监督责任，斩断非法利益链条，一体推进“不敢腐”“不能腐”“不想腐”，发挥全面从严治党对足球事业改革发展的政治引领和政治保障作用。

中国足坛自去年11月国家足球队原主帅李铁被调查开始掀起反腐风暴，五个月内已有超过10名足坛中高管理层被查。最新落马的足坛高层为足协原副主席李毓毅，以及中超联赛公司原董事长马成全。

中共政治局常委、中纪委书记、中央巡视工作领导小组组长李希今年3月在全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会上指明，要对国家体育总局开展机动巡视，并且深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题。