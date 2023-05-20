台湾政府机关和景点近期接获多起炸弹恐吓案

台湾各地景点、政府机关近来频遭炸弹恐吓，星期六（5月20日）再出现两起炸弹恐吓案。

据台湾《上报》报道，全台湾各景点、公家机关自上月已起发生多起炸弹恐吓事件，其中包括4月1日的桃园机场、4月21日的基隆火车站、4月24日的基隆火车站、4月26日的桃园机场、5月7日的故宫博物院、5月10日的阳明山国家公园、5月15日的太鲁阁国家公园等名胜获旅游景点。

除此之外，国立台湾图书馆、寿山动物园、福山植物园、台中科博馆、台湾外交部等地点近来也接获炸弹恐吓；台湾国中会考考场和新竹县六福村星期六也收到恐吓信。这两个月内已发生数不清的恐吓案，最终都以无事收场。

新竹县政府警察局新埔分局星期六发出新闻资料指出，上午9时20分接获六福村主题游乐园报案，因在六福村网络客服信箱收到恐吓信件，内文指在六福村内已安装五枚炸弹，将于下午1时引爆，寄件者是自称刘文文的男子。

警方表示，获报后即派员针对园区进行初步清查，目前未发现可疑物品，现场仍持续详密清查，并加强週遭巡逻勤务中。新埔也指出，警方已调阅IP资料，经查是设为美国的境外IP发出，将请刑事警察局国际科协助追查该位置来源，侦办可疑嫌犯身分及行踪。

同时，台湾教育部长信箱也接获恐吓，扬言要在教育部、会考考场放置炸弹，虽然信件内容与日前高雄、基隆、福山植物园等地收到的恐吓信雷同，但第一时间仍向警政署报案。

台湾警方当天也在全台各考场加强巡逻，而教育部也要求试务单位增加警觉心，随时注意可疑人物或校外人士的动态，确保考生及家长的安全。