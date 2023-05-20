蔡英文：有合适机会可推动朝野政党领袖会谈

台湾总统蔡英文星期六（5月20日）说，自己一直在思考推动朝野政党领袖会谈，有合适机会可以来谈一谈，政党对内可以有竞争，对外还是要团结一致。

蔡英文星期六早上召开执政七周年记者会，台湾中央社提问，蔡英文剩下一年任期要推动的重点项目有哪些，是否包括在野阵营提议的政党领袖会议或外界关注的特赦前总统陈水扁议题。

对此，蔡英文回应称，对外关系维持政策的稳定跟各方保持沟通，希望这种处理机制与模式，未来的总统可以参考甚至沿用；民生经济议题上，许多打底工作还要持续进行，住宅政策是台湾社会包括年轻人很关注的议题，问题累积很长一段时间，要解决必须持续性在每个阶段投入资源，用政策与资源缓解住屋者的负担。

她指出，最后一年很多基础建设希望能够做好，这几天到台湾各地看供水设施，就是前瞻基础建设计划的水资源开发的一部分，总统只能就八年任期尽其所能去做，希望每个阶段的总统能够持续努力，确保水资源的供应与开发。

蔡英文说，面临极端气候的挑战，“不会因为我结束任期而结束，它会持续甚至挑战会更严重”。

是否邀集朝野领袖会议，蔡英文表示，如果说没有思考，那是不可能，一直都有思考这个问题，如果大家都有意愿及有合适机会，都可以来谈一谈，重点是大家都要有个认知，政党对内可以有竞争，对外还是要团结一致。

对于任期结束前是否处理特赦陈水扁，她表示，还没开始想，也没想过这个问题。