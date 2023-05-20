港机场出现人手荒 员工比疫情前少2万5000人

香港航空公司近期出现人手荒的问题，机场员工比冠病疫情前少了2万5000人。

据香港中通社星期六（5月20日）报道，提供机场支援服务的香港航空公司服务商协会主席刘敏仪受访时说，根据香港机管局数据推算，目前香港机场约有5万3000名员工，比冠病疫情前的7万8000名员工少了了2万5000名员工。

她预计，明年机场新系统完全启用时，机场估计需额外聘请7万人，“旧数未清新数又来，两条数加埋（加在一起）一共要填补近10万个职位空缺”。她促请香港特区政府在保证本地就业的前提下，优化航空业输入外来人才的制度，以缓解行业的劳工短缺问题。

刘敏仪说，机场服务公司已不断加强招聘力度，部分公司对新入职员工的待遇，已较疫情前上调逾一成，并积极挽留现职员工，但不少机场服务公司仍有三四成人手短缺。

香港国际机场航空公司委员会主席李俊霆表示，疫情前，大约有120家航空公司在香港营运航线，往来全球超过200个航点。虽然今年从1月到3月已有大概120家航空公司飞往香港连接150个航点，然而因为人手短缺，目前的航班起降量，以及客运量分别维持在疫情前的60%及40%。

为了解决香港多个行业出现人手荒的问题，港府早前扩大“人才清单”至涵盖九大行业、51项专业职业，但航空业没有在清单中。

有航空业界人士说，自今年初开始，香港对中国大陆及海外打开旅游大门，航空业踏上复常之路，但人手荒成为最大的绊脚石，最少四五家中小型航空公司有意复飞香港，却因为提供旅客行李及登机支援工作的机场服务公司严重缺人，航空公司最终要转到大陆机场上落客。