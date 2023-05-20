中国出境签证办理数量激增 旅行社：领馆抢号堪比春运

中国积压了整整三年的旅游热情终于可以在今年释放，出境签证办理数量近来激增，不少旅游社透露最新美国的B类签证（外国人士到美国作短期停留的非移民旅游商务签证）预约情况，上海领区已经排到了10月底；法国签证最早可预约时间也到了8月。有旅行社工作人员称，在各领馆官网抢号的难度堪比春运抢票。

综合上海新闻广播、文汇报、潮新闻和钱江晚报报道，许多领馆办理签证都已处于超负荷运转状态。不少旅行社近半个月已经拒绝了近百本欧美签证业务，公司负责人对此表示，不敢接。

除了美国、法国，过了五一连假后，去德国、意大利的签证需求量也在不断上升，其中70％是商务签。与2019年同期相比，公司签证受理量足足增长了一倍。

而且，从5月初起预约申根签证已经一号难求，甚至抢到预约也有被取消的风险，对于许多已经订好机票、酒店以及行程，但是着急办签证的客户，旅行社目前都不能保证何时出签。

不少旅行社都在为此发愁，每天来询单的客户不少，但是如果客户约不到领事馆的号，只能婉拒。

杭州海外旅游有限公司总经理章波受访时说，这种现象是因为领馆签证的办理人员数量还没恢复至冠病疫情前。而且，短期内审核量剧增导致工作量过大。

浙江海峡国际旅行社有限公司工作人员黄秋月说，最近的主要工作就是在电脑前不停刷新各个领馆的预约页面。但是在领馆官网抢号的难度却堪比春运抢票。不仅是放号随机，有时刷一整天都没结果，但在凌晨两三点却能抢到号，让人捉摸不透。最可气的是，有时候忙活一天最后也只能抢到几个号。

据悉，目前申根国家中法国、荷兰的预约放号较为稳定，但预约时间至少已经排到了8月。而北欧四国虽然不需要预约，可直接前往签证中心递交材料，但旅游签证的拒签率高达70%。