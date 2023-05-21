美媒：中国科技巨头财报显示疫后经济复苏乏力

美国媒体报道，从中国几大科技巨头上一财季的财报看，中国经济的复苏情况喜忧参半，面向企业的经济增长活动正在加速，而消费者支出依然疲软。

据《华尔街日报》报道，电商巨头阿里巴巴上星期四（5月18日）公布，上一财季收入仅较上年同期增长2%，增幅低于分析师预期，凸显了冠病疫情过后中国经济复苏的疲软态势。阿里巴巴在纽约交易的股票上星期四收盘下跌5.4%。

阿里巴巴当季收入增长的主要驱动力来自国际电商、本地消费服务和物流业务。不过，作为阿里巴巴主营业务的国内电商业务销售额同比下降3%。

阿里巴巴的竞争对手京东集团早前披露的信息也显示，其第一季度收入同比仅略微增长，并称当季零售业务因消费者信心仍然不振而受到影响。该公司说，比起其他消费品，家用电器等大件商品的销售疲软。

报道称，在中国政府于去年12月取消大范围封控和其他疫情防控措施后，消费支出开始回升，但需求尚未完全恢复到疫情前的水平。

另一方面，游戏和社交媒体巨头腾讯以及搜索引擎公司百度当季呈现出明显的上行势头，这两家高度依赖数字广告业务的公司公布收入实现两位数百分比增长。

腾讯第一财季销售额创六个财季以来最快增速，网络广告收入增速加快至17%；百度说，旗下网络营销业务已看到中国经济整体复苏的积极影响。在去年连续四个财季下降后，该公司上一财季的网络广告收入恢复增长。

《华尔街日报》报道认为，经历过去十年的高速增长后，中国科技巨头所处行业的转型刚开始。它们现在面临监管环境收紧，竞争更激烈和经济复苏乏力的局面。

报道提到，为了应对上述情况，中国科技巨头专注于削减成本和精简业务，以提高盈利能力。