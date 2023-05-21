中国奥运女排冠军周苏红拟升正厅级

中共浙江省委组织部星期六（5月20日）发布一则省管干部任前公示，其中包括2004年奥运女排冠军、现任共青团浙江省委副书记周苏红。她拟任省直单位正厅领导职务。

中国多家媒体和时政微信公号星期六报道上述消息。

公开信息显示，周苏红是江苏盐城人。她曾担任中国国家女子排球队副队长。她所在的中国女排获得2003年世界杯冠军、2004年雅典奥运会冠军、2008年北京奥运会季军，2002、2006、2010年三届亚运会冠军。

周苏红退役后，任职浙江体育职业技术学院。据《新京报》旗下微信公号“政事儿”报道，2016年12月，浙江团省委首设挂职兼职副书记，周苏红当选。

2019年5月，浙江省委组织部发布领导干部任前公示，时任共青团浙江省委员会副书记、党组成员（挂职），浙江体育职业技术学院大球系主任周苏红，拟任省直单位副厅领导职务。

公示期过后，她任共青团浙江省委副书记，至此番拟任新职。

周苏红还曾担任浙江省政协社会和法制委员会副主任，今年1月任浙江省政协教科卫体委员会副主任。

另据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，此前担任共青团浙江省委书记的何黎斌，已于今年4月以浙江省委副秘书长、办公厅主任的身份出席公开活动。目前，共青团浙江省委书记一职空缺。