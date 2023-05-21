中国驻日使馆批G7鼓动集团政治和阵营对抗

中国驻日本使馆批评，七国集团（G7）峰会鼓动集团政治和阵营对抗，并敦促G7反省自身问题，停止制造对立和分裂。

据中国驻日本大使馆网站星期六（5月20日）晚上发布的消息，中国驻日本使馆发言人称，G7在日本广岛召开峰会，在联合声明中操弄涉华议题，出台影射中国的所谓经济安全文件，在一系列问题上粗暴干涉中国内政，执意对华施压，中国对此强烈不满、坚决反对，已向日本提出严正交涉。

这位不具名发言人指出，G7所谓规则和秩序，不过是一己私利的帮规、冷战零和的残余。G7借多边机制构筑对华小圈子，大开历史倒车，必定归于失败。

发言人批评，此次G7峰会鼓动集团政治和阵营对抗，再次暴露了G7机制的虚伪本质。“必须提醒G7的是，少数西方国家拉帮结派操纵世界的日子一去不复返了。我们敦促G7切实反省自身问题，停止居高临下干涉他国，停止制造对立和分裂。”

发言人最后强调，日本作为本次G7会议主席国，更应反思所作所为，不可一再违背信义、以邻为壑。

G7领袖星期六发表声明说，各国将通过“经济胁迫协调平台”，针对经济胁迫行为发出预警，并迅速共享信息，各成员国也将定期开会进行相关磋商。声明说，经济胁迫事件增多令人不安，胁迫者企图利用一些国家的经济脆弱性，也试图破坏G7成员与合作伙伴的对内与对外政策和立场。

G7的声明没有点名哪些国家涉及经济胁迫，但英国政府在解释新倡议时，直指中国利用经济实力胁迫澳大利亚和立陶宛等国，要借此解决彼此之间的政治争端。