福厦高铁预计9月底具备开通运营条件

中国首条跨海高铁福厦铁路已全线进入联调联试阶段，预计今年9月底具备开通运营条件。

综合新华社和中新社报道，福厦铁路联调联试自星期六（5月20日）开始，计划于8月份完成。

联调联试是采用测试列车和相关检测设备，在铁路开通运营前对沿线轨道、接触网、通信、信号等各系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系进行综合检测、验证调整和优化，使整体系统达到设计要求。

中国铁路南昌局集团有限公司相关负责人说，进入联调联试阶段，意味着福厦铁路距离开通运营又近了一步。福厦铁路预计今年9月底具备开通运营条件。

福厦铁路全长277.42公里，正线桥梁84座、隧道29座，桥隧比高达85.1%，先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾三个海湾，是中国“八纵八横”高速铁路网中东南沿海高铁大通道的重要组成部分。线路设有福州南站、福清西等八座客运车站。

这条铁路开通后，福州至厦门列车运行时间将从现在的两小时左右缩短至一小时以内。厦门、漳州、泉州等地将形成“半小时交通圈”。

中国大陆国务院在2021年曾印发《国家综合立体交通网规划纲要》，其中公布的2021至2035年的交通建设愿景中，出现海峡对岸的台北市。规划显示，大陆计划从福州兴建高铁到台北，从福建平潭通往台湾的海底隧道将是铁路公路两用隧道。