林定国：23条立法会在维护国安和人权自由取得平衡

香港律政司司长林定国说，《基本法》第23条立法时一定关注民众关心坚持法治的原则，在维护国安和保障人权自由之间取得平衡，不会有不合理限制。

林定国星期天（5月21日）在香港电台的广播节目上说，《基本法》第23条在20多年前因种种原因不能立法，并指当时的社会环境和某些言论令部分人感到焦虑。不过，他认为要面对恐惧，不可以负面情绪掩盖理性分析的重要性。

林定国认为，香港是坚持法治的社会，政府在立法时一定关注民众关心坚持法治的原则，在维护国安和保障人权自由之间取得平衡，不会有不合理限制。他强调，维护国安和保障人权自由这两者不是对立的关系，并非有必然冲突。

《基本法》第23条订明，香港须就禁止叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府、窃取国家机密、外国政治组织或团体在港进行政治活动，或与香港政治性组织建立联系等自行立法。港府2003年曾试图就此提出立法，结果触发50万人上街抗议，港府被迫搁置。

另一方面，林定国在节目上形容说，香港是特别的地方，很多人来也有人走，港人选择移民一事不是今时今日才发生。

林定国尊重每个人的选择，但他强调民众要作知情选择，平衡选择是基于什么原因及有无计算后果，因为选择之后很难再“回头”。

《南华早报》早前报道，截至去年第四季，有至少10万5200名持有英国国民海外护照（BNO）的香港人移居英国。香港特首李家超说，去英国、加拿大和澳大利亚的移民潮，导致香港人才流失，过去两年的劳动力人口缩减约14万。

因应北京2020年实施《香港国安法》禁止颠覆国家安全、勾结外国势力等分裂国家行为，英国政府推出BNO移民政策，允许在英国住满五年的香港人申请成为英国公民。有近300万香港人有资格申请BNO护照。