河南原洛阳银行董事长王建甫被查

中国又有一名曾在金融领域任职多年的人员被查。中国河南省原洛阳银行党委书记、董事长王建甫因涉嫌严重违纪违法被查。

据中共河南纪委监委官网星期五（5月19日）通报，王建甫涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开信息显示，王建甫曾在中国银行工作多年，1999年调入洛阳银行，从副行长升至董事长、党委书记。2022年5月，洛阳银行被吸收合并至中原银行。

据《中国基金报》报道，王建甫曾在2020年受访时透露，洛阳银行三年间累计发放贷款超千亿元（人民币，下同，192亿新元），支持了关系洛阳社会民生的重大项目、城市基础设施建设、重点企业及小微企业、“三农”、脱贫攻坚等领域，有力支持了洛阳经济发展。

报道称，洛阳银行前身为洛阳市商业银行，由25家城市信用社，发展为具有独立法人资格的股份制商业银行，曾上榜“2019年中国银行业100强榜单”。

2022年5月，洛阳银行被中原银行合并。完成合并后，中原银行2022年资产规模达13267.36亿元，在中国城商行中排名第八位，下辖18家分行，700余家营业网点及17家附属机构。

中原银行近年来有多名干部被查，包括中原银行原副董事长魏杰、中原银行原副行长赵卫华，以及原董事长窦荣兴。