侯友宜：台主流民意不接受大陆强加的统一模式

台湾最大在野党国民党总统参选人、新北市长侯友宜说，台湾主流民意无法接受中国大陆强加在台湾身上的统一模式，任何执政党都必须加强台湾的能力，让对方无法付出发动战争的代价。

综合台湾《联合报》和中央社报道，侯友宜星期六（5月20日）晚在新北市参加网络直播节目《董事长开讲》，并以“咱的台湾、咱的梦”为题发表演说。

侯友宜在演讲中指出，长期以来有两项议题一直在撕裂着台湾社会，一是历史发展过程中造成的分裂，另一种是处理两岸国际事务路线的不同所造成的分裂。

他称，历史上实施戒严所造成的伤痕，历经了多次政党轮替后，伤口本应朝着弥平的方向努力。但实际上，伤痕不仅没愈合反而有扩大迹象，关键原因是政党与政客刻意在伤口上洒盐，每到选举就制造仇恨，为自己争取选票。

侯友宜说，面对历史不能重蹈覆辙，将撕裂台湾当成选举工具，只会让社会更加倒退。分裂的台湾不仅有碍自身发展，还会造成台湾竞争力衰弱，陷入存亡危机。

他强调，台湾须团结不受历史牵制，创造共同未来，“不再让国家处于‘爱不爱台湾’无谓纷扰，进而陷入战争残酷风险中”。

在两岸问题上，侯友宜认为，中国大陆将统一模式强加在台湾身上，就台湾主流民意而言，多数人无法接受。任何执政党都须在服从民意与追求和平的原则下，让“中华民国”自我提升至有能力阻挡压力，以至于对方无法付出发动战争的代价。

侯友宜也批评执政党将台湾分裂成“亲美、亲中”两种路线。在这样的氛围下，倡导两岸对话交流的人经常被贴上“中共同路人”的标签，无形中把台湾撕裂成“抗中保台”与“亲中卖台”，也把错综复杂的两岸国际问题，变成低成本、有效分裂工具。