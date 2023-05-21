台跆拳道选手领奖时举五星旗

台湾跆拳道选手李东宪在亚太大师运动会上获得铜牌，颁奖时他手举五星旗登上领奖台。台湾体育署回应时说，李东宪以个人名义报名参赛，不是台湾的代表队选手。

亚太大师运动会官网资料显示，李东宪上星期天（5月14日）在跆拳道品势个人组40岁组别中取得铜牌。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，李东宪领奖时，将叠好的五星旗展开举起，并与并列铜牌、第四名的中国大陆选手一同举着五星旗合照。

李东宪举五星旗得到大陆网民广泛好评，有网友说：“不愧是我们中华儿女！”“中华民族的好儿郎，台湾青年的好榜样”，还有人说：“台湾省体育局局长好。”

人民日报星期六（5月20日）也发微博点评“好样的！”，并转述李东宪回应：“谢谢各位同胞们的支持。”

台湾体育署为此发表声明称，得奖选手是以个人名义报名参加，并非台湾的代表队选手，也与台湾跆拳道协会无关。

行政院副院长郑文灿星期天（21日）则说，李东宪没有经过跆拳协会或是体育署遴选或报名，是自己去报名，并称目前李东宪住在中国大陆也参加共产党，台湾方面会按照相关法令来处理李东宪的事件。

据报道，李东宪是台湾中华青年发展联合会副理事长，此会是以推动两岸青年交流为宗旨，并于台南设有办事处。

李东宪曾告诉新华社，让台湾年轻人多来大陆看一看很有必要。“不能让民进党当局继续以‘台独’来洗脑年轻人，否则台湾年轻人不仅忘掉了来的路，更丧失了未来的发展机会。”