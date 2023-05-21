黑龙江鹤岗原副市长姜永涛被双开

中国黑龙江省鹤岗原副市长姜永涛，因在医疗设备采购为他人谋取利益等被“双开”（开除中共党籍和公职）。

中共中央纪委国家监委网站星期天（5月21日）通报，经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对姜永涛严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，姜永涛违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼金；违反组织纪律，在干部选拔任用等工作中为他人谋取利益并收受钱款；违反廉洁纪律，违规接受旅游安排，搞权色交易；利用职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，在职工录用、职称评定、执业医师资格考试、医疗设备采购等方面为他人谋取利益，非法收受巨额财物，涉嫌受贿罪。

通报称，姜永涛身为中共党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查；违背组织原则，破坏党的选人用人制度；私欲膨胀，权力观念扭曲，罔顾人民群众医疗安全底线，将公共卫生医疗资源作为谋取私利的工具，在医师资格准入、医疗设备采购等方面大搞权钱交易；道德败坏，搞权色交易，严重破坏所任职地区和领域的政治生态，严重损害党的事业和形象。

公开资料显示，姜永涛现年48岁，黑龙江鹤岗人，历任鹤岗市卫生局党委委员、副局长；鹤岗市卫生和计划生育委员会党委委员、副主任；鹤岗市卫生和计划生育委员会党委书记、主任；鹤岗市卫生健康委员会党委书记、主任；鹤岗市政府党组成员、副市长，鹤岗市红十字会会长。