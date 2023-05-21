侯友宜称谢龙介九合一落选是台南人“没眼睛” 引绿营围剿

国民党总统参选人、新北市长侯友宜因提到台南前市议员谢龙介去年在九合一地方选举中没选上台南市长，是台南人“没长眼睛”，引来绿营围剿。

侯友宜星期六（5月20日）在新北市三重体育馆参加《董事长开讲》网络直播节目，与谢龙介对谈时做出上述表述。

谢龙介说道：“我就没选上（台南市长），不然我就照你这样做。”侯友宜则回应：“哎呀，台南人没眼睛啦。”谢龙介再说“不像新北市民这么没福气”时，侯友宜也说，“对啦，没福气啦”。

侯友宜的说法随即引来台南市民进党籍议员和立委的批评。民进党立委林俊宪星期天（21日）在脸书发文回呛：“很抱歉，是我们台南人配不上高贵的国民党，害你们20几年来都无法在台南执政，全都是我们台南人有眼无珠、不识抬举。”

林俊宪称，如果侯友宜看不起台南，那应该也不屑台南人的票，毕竟“被一群没眼睛的人支持怎么会高兴呢？”

另一名民进党立委林宜瑾也向侯友宜喊话，要求侯友宜向所有台南市民道歉。她称，在这个民主时代，投票为个人自由权，就算最终结果未如预期，也应对选民的鼓励及鞭策感到感激，然后再持续努力。

林宜瑾称，若选举后因自身支持的候选人未如愿当选，就说是民众不长眼睛，是最缺乏民主素养的展现。她也提到，从侯友宜的一番言论中，就能看出国民党确实没有民主自由的DNA。