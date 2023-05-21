中国多地警方据报要求家长 卸载孩子手机加密通讯软件

中国媒体报道，中国多地警方近日发布通知，要求家长检查孩子手机是否安装密聊猫、纸飞机（Telegram）、蝙蝠等加密通讯软件，如果发现有关软件立即卸载。

澎湃新闻星期天（5月21日）报道，密聊猫、纸飞机、蝙蝠、事密达、海鸥等这几款加密通讯软件，近日频繁出现在中国各地警方公开发布的通知中，各地家长被要求检查孩子手机中是否安装有关软件。

报道指出，这些软件被指为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利。

此前，南京市公安局官方微信公号星期二（5月16日）发布通知称，密聊软件因其加密通讯的私密性强，尤其是“阅后即焚”的功能，为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利，使密聊软件成为“灰色地带”。

南京市公安局称，如今犯罪分子将服务器从境内转移至境外，将通讯工具从大众软件改为境外密聊软件或境内小众聊天软件，将作案设备从传统“伪基站”改为使用“猫池”、GOIP 、多卡宝、VoIP等。“这类利用新空间、新设备实施的电信网络诈骗犯罪技术性极强，增大了案件查办的难度。”

南京市公安局警告，未成年人涉世未深，不法分子在密聊软件上通过花言巧语哄骗未成年人提供个人信息等内容，使其成为违法犯罪行为的“帮凶”，甚至犯下“帮信罪”。

“帮信罪”指的是帮助信息网络犯罪活动罪。中国法律规定：对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

据澎湃新闻报道，福建福州、甘肃兰州、广西、山西等地警方也分别发布了类似通知，要求家长检查孩子手机，若发现上述软件立即卸载。

报道还提到，有个别地方通知称，“如果发现孩子已经安装（上述软件），要高度重视，告知其危害，并带孩子到最近的公安机关查清孩子是否有从事违法犯罪的情况”。