重庆市长胡衡华等四名中管干部 因长沙自建房倒塌事故被问责

中国官媒报道，重庆市长胡衡华、中共长沙市委书记吴桂英、贵阳市委书记胡忠雄，以及湖南省人大常委会党组成员、原副主任陈文浩，因去年4月发生的湖南长沙自建房倒塌事故被问责。

据中国央视报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委日前对胡衡华等上述四人在自建房倒塌事故中的失职失责问题进行了立案审查调查。经查，该事故的发生是问题长期发展积累的结果，湖南省、长沙市、望城区党委和政府等有关单位、部门及人员对事故的发生负有责任。

报道称，胡衡华在2013年12月至2016年11月担任长沙市委副书记、代市长、市长和2017年7月至2020年10月担任长沙市委书记期间，对中共中央部署的违法建筑整治、房屋安全和风险隐患排查治理等工作组织领导不力。

陈文浩在2016年12月至2021年12月先后担任长沙市委副书记、市长和湖南省政府分管住房城乡建设工作的副省长期间，组织推进湖南省、长沙市开展违法建设专项治理五年行动不力，对相关部门未有效履行职责等问题失察失管。

吴桂英自2021年2月担任长沙市委书记以来，对开展房屋安全和风险隐患排查工作重视不足，履行长沙市安全生产第一责任人责任不到位。

胡忠雄在2018年2月至2020年1月担任长沙市委副书记、代市长、市长期间，对长沙市相关职能部门职责不清、推诿塞责、对涉事房屋违法违规加层改建行为监管查处不力等问题失察失管。

报道指出，胡衡华、陈文浩、吴桂英、胡忠雄等四人在推进安全生产工作中领导不力，造成特别重大生产安全责任事故，产生不良影响，应予问责。依据规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定分别给予胡衡华、陈文浩、吴桂英党内警告处分，由国家监委给予胡忠雄政务记过处分。

此外，湖南省纪检监察机关按照干部管理权限，也对事故中涉嫌违纪违法的62名公职人员进行追责问责。

其中，给予湖南省政府副秘书长、办公厅党组成员鹿山，以及长沙市委副书记、市长郑建新党内严重警告处分并免去现职。

另据央视报道，中国国务院常务会议日前审议通过了事故调查报告。经国务院事故调查组调查认定，这是一起因房主违法违规建设、加层扩建和用于出租经营，地方党委政府及其有关部门组织开展违法建筑整治、风险隐患排查治理不认真不负责，有的甚至推卸责任、放任不管，造成重大安全隐患长期未得到整治而导致的特别重大生产安全责任事故。

据新华社报道，事故调查组相关负责人以答记者问形式进一步说，这起事故是经济社会发展长期积累矛盾问题集中暴露的典型事件，相关问题在涉事房屋所在的一条街、望城区和长沙市都比较普遍，且时间跨度长，涉及方面多。

负责人称，经过深入调查，事故调查组查清了湖南省、长沙市、望城区及有关方面存在的主要问题。一是集中治理部署迟缓简单应付；二是日常监管相互推诿回避矛盾；三是排查整治不认真、走过场；四是对违法违规行为查处不力；五是房屋检测机构管理混乱；六是自建房规划建设源头失控。

2022年4月29日，长沙一栋八层居民自建房倒塌，仅剩两层楼高的断垣残壁，多人受困失联。这起事故导致54人死亡，九人受伤。