中国快时尚巨头Shein融资20亿美元 估值下降三分之一

美国媒体引述知情人士透露，快时尚巨头希音（Shein）在最新一轮融资中筹集了20亿美元（下同，约27亿新元），估值为660亿美元，较一年前估值下降约三分之一。

据《华尔街日报》报道，希音成立于中国，目前总部设在新加坡。在科技公司股价下跌后，该公司估值也随之下调。希音还面临来自美国国会议员针对其劳工和环境问题越来越强烈的质疑。

上述知情人士称，希音去年创造收入230亿美元，接近欧洲竞争对手H&M以及Zara母公司Inditex的收入水平。希音去年净利润为8亿美元。知情人士说，希音将今年的收入目标定为增长40%。

最新一轮融资在上周完成，相比新的估值，希音一年前在上一轮融资中获得的估值为1000亿美元，超过H&M和Inditex的市值之和。当时许多科技公司现金充盈，投资者们押注在纯线上零售商希音上市时可以获利套现。

但由于科技行业发展速度放缓，并导致裁员、项目搁浅和对压缩成本的重新关注，科技股面临沉重抛压。今年，随着投资者的注意力转向了美国银行业的动荡，一些科技股开始反弹，但科技公司的估值仍远低于2022年年初。

在希音的最新一轮融资中，红杉资本、泛大西洋投资集团和阿联酋主权财富基金Mubadala共同领投。红杉资本和泛大西洋投资集团都参与了希音的前几轮融资。上述知情人士说，参与了上一轮融资的投资者此次被分配了更多股份以保持其持股规模。

一些现有投资者告诉《华尔街日报》，估值下降为希音上市时提高市值留出了余地。由于该公司面临的监管压力越来越大，首次公开募股（IPO）的难度也越来越高。