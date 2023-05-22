中国称美光在华销售产品未通过网络安全审查

中国官方公布，审查发现美光公司在华销售产品存在严重网络安全风险，不予通过网络安全审查，中国国内关键信息基础设施运营者应停止采购美光产品。

中国网信网星期天（5月21日）发布消息称，中国网络安全审查办公室日前对美光公司在华销售产品进行网络安全审查。

审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响中国国家安全。网络安全审查办公室因此作出不予通过网络安全审查的结论。

按照《网络安全法》等法律法规，中国国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

但网信办同时强调，此次对美光公司产品的审查是维护国家安全的必要措施，中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。

中国网信办在今年3月宣布，对美国最大存储晶片制造商美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。美光当时回应称，正与网信办进行积极沟通和全力配合。

美国对此回应说，将与盟友展开合作，应对中国的举措所造成的存储芯片市场扭曲问题。

据路透社报道，美国商务部发言人在声明中说：“我们坚决反对没有事实依据的限制措施。”

发言人也说：“这一举措，连同近期突击搜查和瞄准其他美国公司的做法，与（中国）声称正开放市场与透明监管框架承诺不符。”