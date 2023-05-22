中国国家金监总局部分内设机构披露

上周正式挂牌的中国国家金融监督管理总局已有部分内设机构披露，仍然设有原银保监会的两个内设机构——风险处置局和消保局。

在原中国银行保险监督管理委员会基础上组建的中国国家金监总局5月18日在北京正式挂牌，据澎湃新闻报道，金监总局已有部分内设机构披露。

“四川金融发布”微信公众号消息称，金监总局风险处置局胡美军副局长一行5月15日至16日到四川调研。调研组先后赴天府金融风险监测大脑、武侯区玉林街道玉林东路社区开展实地走访，并召开座谈会。

调研组听取了省、市、县有关部门防范和处置非法集资工作开展情况，并就当前非法集资形势与要点进行了交流。胡美军指出，下一步要积极探索不同行业领域、不同受众群体的防非宣传形式，扩大包括防非宣传标语、举报奖励政策等防非内容的知晓率、覆盖面。

另据莆田农商银行消息，金监总局消保局副局长向巴泽西一行5月19日到该行夕阳红主题银行调研适老化金融服务。

公开资料显示，风险处置局和消保局都是原中国银行保险监督管理委员会的内设机构。

中国今年3月公布国务院机构改组方案，其中包括在银保监会基础上组建金监总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。除了银保监会管辖银行、保险、信托公司的原有职能之外，官方也将中国央行对金融集团的监管职责、金融消费者保护职责，以及证监会的投资者保护职责划入金监总局。