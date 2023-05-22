中国召见日大使批G7炒作涉华议题

中国官方星期天（5月21日）批评七国集团（G7）炒作涉华议题，并为此召见日本驻华大使垂秀夫，向日本提出严正交涉。

中国外交部在官网上公布，外交部副部长孙卫东5月21日召见垂秀夫时，批评七国集团固守阵营对抗和冷战思维。

孙卫东指日本在七国集团广岛峰会系列活动和联合宣言中，伙同有关国家抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政，违背国际法基本原则和中日四个政治文件精神，损害中国主权、安全和发展利益。中国强烈不满，坚决反对。

G7领袖星期六（20日）发表声明说，各国将通过“经济胁迫协调平台”，针对经济胁迫行为发出预警，并迅速共享信息，各成员国也将定期开会进行相关磋商。

声明说，经济胁迫事件增多令人不安，胁迫者企图利用一些国家的经济脆弱性，也试图破坏G7成员与合作伙伴的对内与对外政策和立场。

这份声明没有点名哪些国家涉及经济胁迫，但英国政府在解释新倡议时，直指中国利用经济实力胁迫澳大利亚和立陶宛等国，要借此解决彼此之间的政治争端。

孙卫东强调，中国坚定奉行互利共赢的开放战略，“经济胁迫”和“债务陷阱”的脏水泼不到中国身上。美国才是破坏国际秩序规则、扰乱世界经济运行的始作俑者和最大风险。

孙卫东呼吁七国集团成员顺应开放包容的时代大势，停止搞封闭排他的小圈子，停止遏制打压他国，停止制造和挑动分裂对立。

垂秀夫则告诉孙卫东，七国集团首脑声明中针对各项涉华课题所表明的立场，是有理由的。

日本驻华使馆星期天（5月21日）在官网以日中两文，发布垂秀夫的反驳内容和说明。

垂秀夫说：“如果中国不改变行为，那么与以前一样，G7就提及共同关切，这是理所当然的，将来也可能不会变。”如果中国要求不提及这些关切，首先应该采取积极的应对措施。

关于日中民间交流的情况，垂秀夫说，在日中关系严峻的时候才更需要推进民间交流，“中方也经常说日中民间交流很重要，但实际上每当日中关系的氛围恶化的时候，中方就阻碍日中民间交流和文化交流，希望中方予以妥善处理。”