人大代表凌友诗：决不向拒承认一中政权缴交罚款

台湾再度向出生在台湾的中国大陆全国人大代表凌友诗开罚。凌友诗回应时誓言，决不向拒绝承认一个中国的政权缴交罚款。

凌友诗在星岛头条网星期天（5月21日）刊登的访问中说，台湾官方针对此事引用的《台湾与大陆人民关系条例》，是一个中国法理下的内战条款，就是假定两岸处于承认一个中国的两个政权的内战状态，对于自己的人民到敌对政权的党政军机关任职，形成背叛本政权罪名，而进行惩罚。

凌友诗说，如果民进党政权承认九二共识和一个中国原则，她可以考虑回去缴款，但即便如此，这种背叛性质的禁令，受限对象只能是自己本政权的军队公务人员。

她认为，在一国之内的一般平民百姓，无论两个政治集团如何交战，有权选择所想服务和效忠的对象。如今台湾宣称自由民主，却保留这种如铁幕式的惩罚机制，限制人民的思想自由和选择职业自由，到处限制言论、排挤爱国人士，实际是最为专制的地区。

凌友诗说：“我如果缴交罚款就代表我认可台湾当局的做法，认为自己做错了。所以我想我决不应该向一个拒绝承认‘一个中国’并且专制无道的政权缴交罚款。”

台湾陆委会星期五（19日）宣布，凌友诗担任中国大陆人大代表，涉及违反台湾地区与大陆地区人民关系条例（两岸条例）规定，案经内政部查处，于5月11日依两岸条例规定裁处50万元（新台币，下同，2万1947新元）罚款。

陆委会解释，中国大陆各级人民代表大会组织属两岸条例第33条第2项公告禁止之政治性机关（构）、团体，台湾人民依法不得担任职务或为其成员。

凌友诗2019年担任大陆政协委员时，曾公开表示支持一国两制，被台湾内政部以违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》罚款50万元，但她未缴罚款。

星岛头条网报道，凌友诗出生于台湾，17岁移居香港，后在香港大学取得政治哲学博士学位，并曾担任中央政策组高级研究主任。

《自由时报》引述台湾官员报道，凌友诗在台湾仍有户籍，已违反两岸条例规定，虽然凌友诗未缴前次罚款，但内政部仍必须依法裁处，并再度开罚。

对于凌友诗表明拒绝支付罚金，陆委会星期天晚间通过书面回应说，当事人如有不服，可依法循程序提出救济。