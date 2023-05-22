台行政院长：将针对跆拳道选手李东宪展开调查

台湾跆拳道选手李东宪在参赛领奖时举起五星旗，台湾行政院长陈建仁强调，不容许类似污蔑台湾的情形发生，将调查李东宪是不是共产党员，以及是否在台湾发展相关组织。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，陈建仁星期一（5月22日）出席活动时回应李东宪事件，他说，李东宪是自己报名参加在韩国举行的亚太大师运动会，既不是台湾跆拳道协会派出，也不是台湾的代表。

陈建仁也说，至于李东宪是不是共产党员，然后在台湾发展相关组织，则要请相关单位清查厘清，如果确实有这个情况，台湾一定会按照相关法律处理。

李东宪本月在亚太大师运动会上获得铜牌，颁奖时手举五星旗。

台湾行政院副院长郑文灿早前曾说，李东宪没有经过跆拳协会或是体育署遴选或报名，是自己去报名，并称目前李东宪住在中国大陆也参加共产党，台湾方面会按照相关法令来处理李东宪的事件。

李东宪之后接受中国大陆媒体的访问时声称，台湾水军在社交平台上攻击他，也遭一些跆拳道教练抹黑造谣，并质问台湾是否有言论自由。

李东宪也说，他举的是民进党政府不喜欢的旗帜，民进党政府因而群起围剿，并指此举让世界看到台湾是独裁的地方，“他不允许有异己的声音”。

另外，对于在大陆担任全国人大代表的凌友诗再被台湾官方开罚后，誓言决不向拒绝承认一个中国的政权缴交罚款，陈建仁回应说，根据“两岸人民关系条例”，不容许台湾人民参加在中国大陆的政治机关，或者是担任团体的职务，如果没有遵照规定，会按照相关法令来进行。

陈建仁也说，两岸之间的交流应秉持着和平对等、民主对话的方式来进行。