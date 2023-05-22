中国吁美撤销对企业等制裁 为两国对话扫清障碍

在美国总统拜登表示美中关系“很快”就会“解冻”后，中国外交部呼吁，美国应当立即撤销对中国官员机构和企业的制裁，并强调此举将为中美“对话沟通扫清障碍、营造氛围，创造有利的条件”。

中国外交部发言人毛宁星期一（5月22日）在例行记者会上，回应记者提问有关拜登希望与中国的关系“很快”得到改善的问题时说，中美之间保持着必要的沟通，但是美国如果一边说要沟通，一边不择手段地打压遏制中国，对中方的官员机构和企业实施制裁，“这样的沟通诚意和意义何在？”

毛宁表示，中国一贯坚决反对有关非法的单边制裁，已向美国表明了严正立场，美国应当立即撤销制裁，采取实际行动，为对话沟通扫清障碍、营造氛围，创造有利的条件。

毛宁说，中国始终按照中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的原则发展中美关系。敦促美国端正对华认知，停止干涉中国内政，停止损害中国的主权安全和发展利益，同中国相向而行，以实际行动推动中美关系重回正轨。

星期天（5月21日）在日本广岛闭幕的七国集团（G7）峰会，对中国的针对性总体低于外界预期。拜登则于同日表示，认同G7对中国采取一致的态度，G7的目的是降低风险而非与中国脱钩。他也指出，美中关系“很快”就会“解冻”。