新疆发生多起旅行社甩团事件 两企业被查

中国新疆官方通报，当地自4月中旬起发生多起旅行社恶意甩团事件，两家涉案旅行社已被立案调查。

新疆文化和旅游厅旗下的“新疆文旅投诉”微信公众号星期一（5月22日）通报，“甩团”案件均为中国大陆旅行社以低价招徕、组织赴疆游客，熊乐国际旅行社有限公司、新疆骏骋国际旅行社有限公司因游客购物未达预期，在行程中拒绝履行合同，授意导游或全陪甩团造成，共涉及上海市、杭州市、温州市三地游客共270人。

调查人员发现，熊乐国际旅行社有限公司持有《营业执照》和《旅行社业务经营许可证》，但旗下14家分公司无一取得《旅行社业务经营许可证》。

熊乐国际旅行社也因未与旅游者签订书面旅游合同，被海口市综合行政执法局罚款5万元（人民币，下同，9567新元），该社负责人徐丹丹被罚款4000元（公司和负责人的行政处罚至今尚未履行）。该旅行社多次存在恶意甩团行为，已被海口市停止了海南省旅游电子行程系统的使用，公司已被列入经营异常名录。

新疆骏骋国际旅行社有限公司持有《营业执照》，法定代表人为朱兴春，但无经营旅行社业务资质。经执法人员核实，新疆骏骋国际旅行社有限公司未在其住所地址办公，也无法联系公司法定代表人。公司已被列入经营异常名录。

新疆骏骋国际旅行社有限公司委托新疆某企业管理有限公司办理公司注册业务，朱兴春全程未露面，仅由徐丹丹通过微信方式提供相关文件材料并支付代办费。

“新疆文旅投诉”通报称，5月中旬以后，熊乐国际旅行社有限公司、新疆骏骋国际旅行社有限公司还将使用涉案相同模式接待几十个团2000余名游客到新疆旅游，其中涉及上海、浙江、江苏、安徽四省（市）七市。

根据通报，这两家公司涉案金额巨大、牵涉游客人数众多，已经涉嫌构成非法经营罪。集中办案组已将熊乐国际旅行社有限公司案件线索移交海南省相关部门，拟将新疆骏骋国际旅行社有限公司涉嫌非法经营罪移交公安机关受理。

此外，中国大陆多家旅行社涉嫌将旅游业务委托给不具有相应资质的旅行社、涉案导游涉嫌私自承揽业务等案件线索，将移交相关省（市）文旅部门处理。