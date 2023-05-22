中国出现AI换脸新骗局 10分钟被骗430万人民币

随着人工智能的发展，中国近期出现AI换脸新骗局，福州市一名科技公司老板10分钟被骗走430万元（人民币，下同，约82.28万新元）。

据平安包头微信号星期六（5月20日）发布的消息，包头市公安局电信网络犯罪侦查局5月8日发布一起使用智能AI技术进行电信诈骗的案件。

案情显示，福州市某科技公司老板郭先生的好友4月20日突然通过微信视频联系到他。朋友称在外地投标需要430万元保证金，要求借郭先生的公司账户过账。

好友向郭先生要了银行卡号，声称已把钱打到郭先生的账户上，还把银行转账底单的截图通过微信发给郭先生。郭先生出于信任在未核实好友转账截图的情况下，就将430万元转出。10分钟后，郭先生微信告诉好友事已办妥，但好友称并无此事。

郭先生与好友通电话后才发现，骗子通过AI换脸技术，佯装好友对他实施了诈骗。

郭先生在警方和银行的帮助下，从诈骗账户追回336.84万元被骗资金，包头和福州警方仍在追缴剩余的93.16万元。

据每经网报道，AI诈骗目前有声音合成和AI换脸两种形式。声音合成诈骗，骗子会先通过骚扰电话提取某人声音，获取素材后进行声音合成，从而可以用伪造的声音骗过对方。

AI换脸诈骗，骗子会先分析公众在网上发布的信息筛选目标人群，之后通过AI技术换脸伪装，再通过视频进行信息确认，完成诈骗。