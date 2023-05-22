南宁公司与地方法院合作收停车费引发网民不满

广西南宁一家停车公司与地方法院合作收停车费，引发网民不满，原因是当地已出现停车收费标准不够合理等问题。

综合澎湃新闻、中国新闻网、每日经济新闻和《人民日报》报道，有网民提供截图，显示这家停车公司慧泊停车2021年9月发布一批停车欠费车辆，其中一辆车的停车欠费竟达63990.5元（人民币，12255新元）。

慧泊停车是南宁市道路停车收费经营单位，是南宁公交集团下属的全资国有企业。

天价停车欠费截图传开后，不少网民反映，在南宁临时停车一天需要缴费上百元，南宁市道路停车存在收费标准不够合理、部分车位划定不够科学、个别收费人员服务不够规范、停车欠费追缴方式不适当等问题。针对停车费问题，南宁市政府5月18日发布两则公告，宣布已成立专项工作领导小组，将研究出台优化道路停车收费方案并尽快组织实施。

外界也将焦点放在本月8日慧泊停车与南宁市青秀区人民法院签署涉及执行联动机制的合作备忘录。有网民担心，这样的合作是为了追缴停车欠费，继而引发对停车收费相关情况的不满。

慧泊停车与青秀区法院共建的执行联动机制，将充分运用车位管理大数据分析优势，在已被青秀区法院查封的车辆泊入后进行实时监测，对相应车辆采取控制措施，也可结合车辆泊入点的情况，对被执行人的行动路线进行分析，法院可据此缩小被执行人查找范围，实现高质量查控联动，提升执行质效。

广西壮族自治区高级人民法院已对合作备忘录内容进行审查，并认为青秀区法院与特定企业签署合作备忘录不符合公平公正的原则，5月19日责成青秀区法院与慧泊公司解除了合作备忘录。

广西政法委书记何文浩也率工作组到南宁市，对青秀区人民法院与慧泊公司《合作备忘录》一事展开全面调查。

南宁新闻网星期天（21日）报道，中共南宁市委针对备忘录事件决定，对南宁市青秀区人民法院党组成员、副院长赵会，南宁市青秀区人民法院党组成员、执行局局长梁芳燕，南宁市市政和园林管理局党组成员、副局长刘玄，南宁公共交通集团有限公司党委委员、副总经理赖洪，南宁慧泊停车场服务有限责任公司党支部书记、董事长郭智华这五人予以停职检查。

报道称，此事暴露出南宁市一些党员领导干部存在法治意识不强、履职不当等问题。

在被停职的五人中，赵会、梁芳燕、赖洪、郭智华曾出席签约活动。

南宁市审计局则派出审计组，从2023年5月21日至6月15日进驻南宁慧泊停车场服务有限责任公司，对南宁市道路停车泊位经营管理情况进行专项审计调查。