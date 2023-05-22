K-POP唱片对华出口猛增 韩媒：韩流现回暖迹象

数据显示，今年前四个月的韩国流行音乐（K-POP）唱片对华出口额为1898.1万美元（下同，约2553万新元），同比大增195.7%。韩联社报道认为，这意味着韩流在华遭冷遇的现象似乎出现改观。

韩国歌坛和韩国关税厅星期天（5月21日）除了发布上述统计数据，也称K-POP唱片上个月对华出口额525.8万美元，同比猛增98.2%。

男团SEVENTEEN早前新推的迷你十辑《FML》首周销量455万张，刷新K-POP专辑新纪录，其中中国粉丝群通过社交平台团购了200多万张。SEVENTEEN的经纪公司说，虽然难以准确统计专辑在华销量，但专辑在当地的反响确实很好。

除了唱片销售之外，韩国歌手也将开始在中国表演。歌手泫雅6月18日将在武汉音乐节上献艺。自从2016年萨德事件发生后，韩国艺人在华的线下活动都被叫停。

据韩联社报道，中国、美国与日本被视为K-POP的三大市场。此前受“限韩令”和冠病疫情影响，K-POP明星在华活动只限于线上活动和专辑销售，而近来“限韩令”出现松绑迹象。

报道称，中国腾讯音乐娱乐的高管近期访问韩国，与当地的主要经纪公司接触；该消息传出后，韩国歌坛对重新进军中国市场充满期待。