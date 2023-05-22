中国教育部禁止中小学通过考试或变相考试选学生

中国教育部发布中小学招生工作通知，规范招生秩序，禁止中小学通过考试或变相考试选拔学生，保障公平入学机会。

据中国教育部网站星期一（5月22日）发布的信息，教育部办公厅5月18日发布《关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》（以下简称《通知》），部署今年中小学招生入学工作。

《通知》要求各地确保学位资源供需平衡，掌握行政区域内适龄少年儿童入学需求，做好学位供给保障工作，因地制宜、因校施策，确保适龄儿童就近入学。

《通知》强调，各地要严格落实免试入学升学规定，不得通过考试或变相考试选拔学生，不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。

教育部也要求各地加强普通高中招生管理，结合实际优化招生计划安排，努力增加优质普通高中学位供给。深化普通高中招生管理改革，进一步压减公办和民办普通高中跨区域招生计划，确保到2024年全面实现属地招生和“公民同招”。同时，各地也要保障特殊群体学生入学，守住不让适龄儿童辍学的底线。

教育部强调，各地要保持招生入学政策相对稳定，涉及大的政策改革调整要及时向教育部报告，提前召开必要的听证会、咨询会或吹风会，让老百姓“早知道”，引导家长形成合理就学预期。