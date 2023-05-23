世卫大会拒邀台湾 陈建仁：政治不应凌驾专业之上

台湾行政院长陈建仁表示，很遗憾世界卫生大会（WHA）遭到中国大陆阻扰，不将台湾提案列入议程。他并说，不应让政治凌驾于专业之上，因政治压力将台湾拒于门外。

综合台湾中央社和《上报》报道，在日内瓦举行的第76届世界卫生组织（WHO）年会星期一（5月22日）经过短暂的辩论，最终决定不将台湾提案列入议程，即拒绝邀请台湾以观察员身份出席大会。这也是连续第七年台湾被拒绝参与WHA。

对此，陈建仁星期一（22日）晚间在脸书发文，称“病毒无国界，人人都可能会被感染；对于未知的新兴传染病疫情，全球团结和国际合作非常重要，没有一个国家应该被落下”。

他说，特别感谢12个世卫会员国友邦提案“邀请台湾以观察员身分参与世界卫生大会”，并推派代表在“总务委员会”及“全会”与中方阵营辩论；还有许多友邦及理念相近的民主国家，都用各自的方式支持台湾参加WHA。

陈建仁说，台湾卫福部长薛瑞元带领“世卫行动团”前往日内瓦，就是要团结支持台湾的声音，告诉全世界“Taiwan Can Help、Let Taiwan Help”，不应让政治凌驾于专业之上，因北京政治压力而将台湾拒于门外。

台湾外交部星期一也发布新闻稿，抨击中国大陆持续不择手段阻挠台湾参与国际组织，尝试以“谬论”遮掩打压台湾人民健康人权的“蛮横无理行径”与“漫天大谎”。台湾外交部称，只有台湾的民选政府才能在WHO及其他国际组织代表台湾2300万人民，并守护台湾人民的健康人权。

中国大陆外交部星期一则以发言人答记者问的方式发表声明，对世卫组织拒绝将涉台提案列入世卫大会议程表示欢迎。声明说，“这已是世卫大会连续多年拒绝所谓涉台提案。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。”

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭也在大会发言中说，台湾参与世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理。台湾民进党政府拒不承认两岸同属一个中国，单方面抛弃了参加大会的政治基础。

他也批评台湾炒作“国际防疫缺口”，但只字不提在一个中国原则下台湾卫生专家可参加世卫组织技术活动、台湾设立《国际卫生条例》联络点并有效运作等，指台湾参与WHA，不过是尝试“扩展国际空间”，制造“两个中国”。

中国大陆国台办也批评民进党政府既不承认体现一个中国原则的“九二共识”，又提出“涉台提案”，违背国际社会共识，必遭反对。